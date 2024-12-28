Словакия выступила с прямой угрозой Украине
Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии Украине
Словакия может прекратить поставлять Украине электроэнергию. Об этом сообщил глава правительства республики Роберт Фицо, его процитировало издание TASR.
Фицо заявил, что его кабинет министров оценит ситуацию после 1 января. Если возникнет необходимость, Словакия пойдет на остановку подачи электроэнергии Украине — политик указал, что такие поставки украинской стороне «абсолютно необходимы».
«Или мы договоримся о другом курсе действий», — добавил Роберт Фицо.
Украинские чиновники уже заявили, что не планируют продлевать контракт на транзит российского природного газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Из-за этого словацкий премьер-министр вступил в спор с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза в Брюсселе на прошлой неделе.
По мнению Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину — это чрезвычайно дорогостоящий жест, за который заплатит весь Евросоюз. После закрытия украинского транзита Словацкая Республика окажется в конце цепочки поставок, а не в ее начале, как раньше. Энергоресурс будет приходить по альтернативным маршрутам с запада, юга или севера.
Фицо считает, что больше всего от снижения зависимости Евросоюза от газа из России выигрывают США. Ранее словацкий политик также отказался считать себя слугой Зеленского.