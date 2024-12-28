Словакия выступила с прямой угрозой Украине

Словакия может прекратить поставлять Украине электроэнергию. Об этом сообщил глава правительства республики Роберт Фицо, его процитировало издание TASR .

Фицо заявил, что его кабинет министров оценит ситуацию после 1 января. Если возникнет необходимость, Словакия пойдет на остановку подачи электроэнергии Украине — политик указал, что такие поставки украинской стороне «абсолютно необходимы».

«Или мы договоримся о другом курсе действий», — добавил Роберт Фицо.

Украинские чиновники уже заявили, что не планируют продлевать контракт на транзит российского природного газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Из-за этого словацкий премьер-министр вступил в спор с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза в Брюсселе на прошлой неделе.

По мнению Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину — это чрезвычайно дорогостоящий жест, за который заплатит весь Евросоюз. После закрытия украинского транзита Словацкая Республика окажется в конце цепочки поставок, а не в ее начале, как раньше. Энергоресурс будет приходить по альтернативным маршрутам с запада, юга или севера.

Фицо считает, что больше всего от снижения зависимости Евросоюза от газа из России выигрывают США. Ранее словацкий политик также отказался считать себя слугой Зеленского.