Спецслужбам Словакии следует обратить внимание на взаимоотношения премьер-министра Роберта Фицо с российскими властями. Об этом заявил на своей странице в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.

«Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Такие скидки не бесплатны — платежи в Россию осуществляются через суверенитет или мутные схемы. Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский напомнил, что европейские политики на встрече в Брюсселе недавно обсуждали нежелание Фицо участвовать в работе стран Евросоюза по достижению энергетической независимости и искать замену российскому газу.

По его словам, словацкий премьер хочет помочь России оттеснить от Европы газ из США и прочие энергоресурсы других государств.

Президент Украины уверен, что Фицо выгодно сотрудничать с Россией, что якобы угрожает безопасности не только Словакии, но и всей европейской территории.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал сложной ситуацию с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину.