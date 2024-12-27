«Я не ваш слуга». Фицо резко ответил Зеленскому
Глава словацкого правительства Роберт Фицо резко отреагировал на позицию президента Украины Владимира Зеленского. Высказывание премьер-министра Словакии привело РИА «Новости».
Фицо заявил, что понимает, что Запад предоставляет Зеленскому «практически все, что вы попросите». По мнению словацкого политика, западные страны поступают таким образом «по корыстным политическим причинам».
«Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — резюмировал Роберт Фицо.
Роберт Фицо на пресс-конференции 20 декабря после саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что из-за Зеленского Словакии грозит масштабный «газовый кризис». Политик заявил, что президент Украины исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.
Уже 22 декабря Фицо прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Позднее он назвал ее «реакцией на слова президента Украины» о транзите российского газа.
Сам Зеленский призвал словацкие специальные службы проверить связи Роберта Фицо с Россией. Президент Украины счел, что премьер Словакии намерен помочь российской стороне оттеснить от Евросоюза газ и другие энергоресурсы из США.