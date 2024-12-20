Зеленский пытался подкупить премьера Словакии, а потом отключил ему газ

Фицо рассказал, как Зеленский пытался подкупить его ради членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение приглашения в НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отказался, сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье» .

На саммите Евросоюза в Брюсселе прошла закрытая встреча, на которой присутствовали политики. В конце Зеленский обратился к Фицо с неожиданным предложением.

«[Президент] вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил, что никогда», — сказал премьер.

Фицо удивило предложение Зеленского, ведь всем известна его позиция по этому вопросу. По мнению премьера, приглашение Украины в НАТО неприемлемо.

Кроме того, украинский президент согласился возобновить транзит российского газа только в том случае, если Словакия до конца конфликта не станет за него платить. Фицо счел это предложение абсурдным.

Транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС остановится утром 1 января 2025 года. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.