Фицо перевели в палату, его жизни ничего не угрожает | 360°

Мир 16 мая 2024, 02:44 Фицо перевели в палату, его жизни ничего не угрожает Вице-премьер Словакии Тараба: жизни Фицо ничего не угрожает Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Раненного в живот премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали и перевели в палату, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер и министр окружающей среды республики Томаш Тараба, его слова привел телеканал ТА3 и ряд других словацких СМИ.

«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — отметил Тараба.

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Операция прошла успешно, сообщил телеканал. Фицо перевели в палату. Журнал N сообщил, что председатель правительства в сознании. Врачи ожидают, что утром с ним можно будет поговорить.

Ранее Telegram-канал Владимира Соловьева сообщил, что Фицо ввели в искусственную кому. Его состояние назвали критическим.