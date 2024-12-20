Фицо пригрозил Зеленскому конфликтом из-за отказа от транзита российского газа

Украине грозит серьезный конфликт, если власти страны не разрешат транзит российского газа через свою территорию. Об этом на странице в Facebook* написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?» — задался вопросом глава словацкого правительства.

Фицо подчеркнул, что Словакия оказывает Украине помощь и надеется на взаимность.

Ранее в пятницу политик указал на то, что Зеленский исключил возможность транзита любого газа через украинскую территорию.

Пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через Украину истекает 31 декабря.

Ранее пресс-служба украинского Минэнерго сообщила, что страна совместно с Польшей задумалась над созданием новой бизнес-модели, которая стала бы альтернативой газовому транзиту из России.

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