15 декабря 2024 01:19 Интеграция в большой мир? Как в Грузии прошли выборы президента и чего теперь ожидать Советник Маркелов: новый президент сохранит ориентацию на Россию 0 0 0 Фото: Zhong Zhong/XinHua / Global Look Press Мир

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Выборы президента Грузии 2024

В Грузии прошли выборы президента, новым главой государства стал Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», за него проголосовали 224 выборщика из 300 при необходимом минимуме 200 голосов. Как прошли выборы и чего ожидать от нового грузинского лидера — в материале 360.ru.

Выборы по-новому Первые в истории страны выборы, где президента выбирает не народ тайным голосованием, а избирательная коллегия, завершились. Выборы стартовали в 09:00 по местному времени и продлились пять часов. Избирательная коллегия состоит из 300 выборщиков. Среди них 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. После того, как проголосовали более половины выборщиков, выборы в Грузии признали состоявшимися. В 14:00 ЦИК объявил, что голосование завершилось. Процедура избрания президента внутри здания парламента проходила спокойно. После недолгого подсчета голосов глава ЦИК Георгий Каландаришвили объявил, что новым президентом страны избрали Михаила Кавелашвили. За единственного кандидата проголосовали 224 из 300 депутатов. Для победы на выборах необходимо было преодолеть порог в 200 голосов.

Фото: РИА «Новости»

Играли в футбол и жгли одежду Во время голосования к зданию парламента подтянули значительные силы полиции. Правоохранители перекрыли переулки, расположенные слева и справа от здания и взяли под контроль все входы. Протестующие в Тбилиси потребовали у кандидата на пост президента страны Михаила Кавелашвили показать его диплом о высшем образовании. Известно, что у претендента на главный пост страны нет высшего образования. Хотя это и не является обязательным требованием, оппозицию возмутил этот факт.

Фото: РИА «Новости»

Участники акции протеста сыграли в футбол перед зданием парламента. Таким образом протестующие напомнили, что Кавелашвили в прошлом был футболистом. Также они сожгли футболку с фамилией мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в прошлом выступал в итальянском «Милане» и сборной Грузии. После окончания голосования митингующие не спешили расходиться и перекрыли проспект Руставели. Демонстранты свистели в свистки, держали плакаты и играли в футбол, часть протестующих грелась в соседних кафе или гуляла по проспекту. «Майдан» в Грузии провалился, резюмировал глава правительства Ираклий Кобахидзе. Властям удалось полностью нейтрализовать «насильственный ресурс» протестующих.

Фото: РИА «Новости»

Почти экс-президент отказалась уходить Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно в сопровождении охраны прошлась пешком перед зданием парламента в Тбилиси, где в это время проходили выборы нового главы государства. Она не стала делать политических заявлений, журналистам глава государства сказала, что направляется на работу в президентский дворец Орбелиани. После объявления имени нового президента Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал». Глава государства выразила благодарность тем, кто отказался признавать легитимность состоявшихся выборов. Днем ранее она заявила, что отказывается покидать президентский дворец. Однако ей придется это сделать, заявил премьер Грузии. Зурабишвили предрекли судьбу Светланы Тихановской. Она может уехать во Францию, где продолжит называть себя легитимным президентом Грузии. Однако некоторые эксперты считают, что Зурабишвили не станет «президентом в изгнании». Политический советник Сергей Маркелов в беседе с 360.ru отозвался о Зурабишвили, как о «хорошей женщине, но западной». «Позиция Зурабашвили прозападная, то есть открытая, не скрываемая. Она французский дипломат бывший, хорошая женщина, но западная. Соответственно, своеобразное понимание процесса», — отметил специалист.

Фото: Zhong Zhong/XinHua / Global Look Press

Что известно о новом президенте Грузии Михаил Кавелашвили — бывший футболист, играл за сборную Грузии. Он родился 22 июля 1971 года в Болниси Грузинской ССР, в 1989 году поступил в Тбилисский госуниверситет, но высшего образования так и не получил. Футбольную карьеру начинал в тбилисском «Локомотиве», потом играл за «Динамо», английский «Манчестер Сити», швейцарские «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», российскую «Аланию» и ряд других клубов. Карьеру футболиста Кавелашвили завершил в 2006 году в «Базеле». За сборную Грузии Кавелашвили сыграл 46 матчей и забил девять голов. В 2015 году баллотировался в президенты Федерации футбола Грузии, однако препятствием для этого поста стало отсутствие высшего образования.

Фото: РИА «Новости»

В 2016 и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта». В 2022 году политик создал собственную организацию «Сила народа», которая отличалась радикальной антизападной позицией. Именно это движение стало инициатором резонансного законопроекта об иноагентах. Кавелашвили одобрил закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В 2024 году «Сила народа» преобразовалась в партию и на парламентских выборах выступала в коалиции с «Грузинской мечтой». В конце ноября 2024 года лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили кандидатом от правящей партии на пост президента Грузии. Михаил Кавелашвили женат, у него трое детей: две дочери и сын.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru Сергей Маркелов про нового президента сказал, что «с ним все нормально». С выбором Кавелашвили президентом партия заняла ключевые позиции во власти. «Партия ключевая, которая сегодня главный законодатель моды политической Грузии, она добивается ключевых позиций по власти», — заявил эксперт. С победой Кавелашвили «Грузинская мечта» получила еще один рычаг власти. Несмотря на то, что Грузия — парламентская республика, президент все же имеет значение, хоть и ограничен в полномочиях. «Он уже более 12 лет в парламенте, активный, спортсмен бывший, очень хороший. Пытался быть тренером бельгийского „Динамо“, очень много играл, тоже жил на Западе, играл в Сан-Манчестере. Хороший человек, который, к сожалению, не нашел себя в спорте», — высказался о новом грузинском лидере Маркелов.

Фото: РИА «Новости»

Аккуратная работа с Россией Эксперт отметил, что правящая партия старается лишний раз «не дразнить» Запад, также будет поступать и избранный президент. Нигде в грузинской риторике не будет звучать «мы пророссийские», потому что «это не полезно ни для России, ни для Грузии», отметил Маркелов. Грузии, как и многим постсоветским республикам, предложили спекулятивную развилку — либо с Западом, либо с Россией. «Это делается специально, и поэтому в данном случае „Грузинская мечта“ и президент будут аккуратно работать с тезисом „пророссийский“. Потому что они понимают прекрасно, что надо убрать идеологию, и нужно Грузию интегрировать в большой мир», — заявил политический советник. Маркелов предположил, что Грузия будет сохранять формальные и неформальные связи с Россией, однако она должна становиться полноценной и субъектной. «Для этого нужно иметь хоть в каком-то виде аккуратное и ровное отношение к Западу. Не какое-то абсолютное попадание в плен западной демократии. Нет, этого не надо.<…> Ориентация Грузии пока в данный момент историческая. Она смотрит на север, то есть на Россию», — отметил собеседник издания.

Фото: РИА «Новости»

В политическом отношении с приходом Кавелашвили к власти ничего не изменится, считает эксперт. «Уже все, что можно, изменилось. В данном случае маятник летит по тому направлению, которое уже задано. И другого направления не будет», — заявил Маркелов. Он предположил, что будут спекуляции со стороны Зурабишвили, которая будет пробовать поддерживать оппозицию. Но это сложно, пояснил эксперт. «Оппозиции всегда сложно держать длинную волю. <…> Потому что надо работать, деньги зарабатывать, семьи есть и так далее. А власть может бесконечно долго держать свою точку зрения», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Пошаговое занятие действующей командой всех ключевых руководящих постов в стране даст много приоритетов. «Потому что их проект на сегодня исторически сработает более четко, чем оппозиционный. Потому что так устроена политика — главное забрать наверху все», — отметил Маркелов. Если политик сконфигурирует верх, то договориться с «низом» будет несложно. Сработает пропаганда, деньги и социальная безопасность. Подключится государство и пойдет «нормальная история», подытожил Маркелов. * Запрещенная в России экстремистская организация.