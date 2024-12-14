Действующей главе Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга.
Он поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на должность президента.
«Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост», — подчеркнул глава правительства, его слова привело РИА «Новости».
Кобахидзе заявил, что президентство Кавелашвили посодействует утверждению суверенитета и сокращению поляризации в Грузии.
Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» получил достаточно голосов на выборах. ЦИК официально объявил его избранным президентом.
Зурабишвили придется покинуть свой пост — Кобахидзе
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