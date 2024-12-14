Выборы президента Грузии состоялись

Выборы президента Грузии можно считать состоявшимися, поскольку в них уже приняло участие более половины членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

«Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», — процитировал ее ТАСС.

По словам Иоселиани, голосование будет проходить до 14:00 по местному времени (13:00 по Москве), после чего Центризбирком приступит к подсчету голосов.

В Грузии идет процедура избрания шестого президента. Впервые главу государства выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии, в состав которой вошли 300 выборщиков. Среди них будут 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны.

Единственным кандидатом на пост президента является Михаил Кавелашвили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В прошлом он был депутатом парламента и футболистом.

Однако его кандидатура не слишком нравится оппозиции. Участники акции протеста в Тбилиси сыграли в футбол перед зданием парламента, где проходят президентские выборы. Также ее участники устраивают различные «представления»: не только играют в мяч, но держат в руках дипломы. Эти действия направлены на то, чтобы обратить внимание на отсутствие высшего образования у Кавелашвили.