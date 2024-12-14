Протестующие в Грузии обратились к кандидату в президенты с неожиданной просьбой

Протестующие в Тбилиси потребовали диплом у кандидата в президенты Кавелашвили

Протестующие в Тбилиси потребовали у единственного кандидата на пост президента страны Михаила Кавелашвили показать его диплом о высшем образовании. Об этом в Telegram-канале сообщил активист Николай Левшиц.

«Акция „Покажи диплом!“ проходит сейчас перед зданием парламента», — написал он.

Левшиц объяснил, что впервые в Грузии у претендента на пост президента нет высшего образования. Наличие диплома не является обязательным условием для вступления в должность, но факт его отсутствия вызвал волну критики в оппозиционно настроенных кругах.

Кавелашвили — бывший футболист, выступавший в ряде советских команд и сборной Грузии. Он стал одним из главных инициаторов законопроекта об иностранных агентах, спровоцировавшего весной 2024-го массовые протесты по всей республике.

Протестующие утром 14 декабря начали собираться около здания парламента Грузии, где начались выборы главы государства.