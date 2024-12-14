Стартовали президентские выборы в Грузии

В Грузии начались первые в истории страны выборы, на которых президента выберет не народ, а избирательная коллегия в здании парламента. Трансляцию проводит Первый канал Общественного вещателя страны.
Главу государства избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Партию «Грузинская мечта» представили 211 делегатов. Победителем выборов станет кандидат, набравший более двух третей голосов.
Выборы стартовали в 9:00 (8:00 по московскому времени) и продлятся пять часов. После этого грузинский Центризбирком подведет итоги голосования и огласит результаты.