Протестующие сыграли в футбол перед парламентом Грузии и сожгли футболку Каладзе

Участники акции протеста в Тбилиси сыграли футбол перед зданием парламента, где проходят президентские выборы. Об этом сообщило издание Sputnik.
Таким образом протестующие напомнили, что единственный кандидат на пост президента Михаил Кавелашвили в прошлом был футболистом. Он выступал в составе сборной Грузии, а также становился чемпионом России и Швейцарии.
Кроме того, группа митингующих сожгла футболку с фамилией мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в прошлом выступал в итальянском «Милане» и сборной Грузии.
Президентские выборы в Грузии проходят 14 декабря, они стали первыми в истории страны, когда президента избирает коллегия из 300 человек, а не население путем прямого тайного голосования. Нынешний президент Саломе Зурабишвили должна покинуть пост 29 декабря в связи с истечением срока полномочий.
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