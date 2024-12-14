Протестующие сыграли в футбол перед парламентом Грузии и сожгли футболку Каладзе

Участники акции протеста в Тбилиси сыграли футбол перед зданием парламента, где проходят президентские выборы. Об этом сообщило издание Sputnik .

Таким образом протестующие напомнили, что единственный кандидат на пост президента Михаил Кавелашвили в прошлом был футболистом. Он выступал в составе сборной Грузии, а также становился чемпионом России и Швейцарии.

Кроме того, группа митингующих сожгла футболку с фамилией мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в прошлом выступал в итальянском «Милане» и сборной Грузии.