Зурабишвили предрекли судьбу Тихановской

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в будущем может стать новой Светланой Тихановской. Такую судьбу ей предрек сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов, его слова привело РИА «Новости» .

Кавказовед отметил, что в республике для проведения грузинского Евромайдана у оппозиции слишком мало сил. По его словам, Зурабишвили может уехать во Францию, где продолжит называть себя легитимным президентом Грузии.

«Но серьезную угрозу для властей такие политики уже не представляют», — сказал Крылов.

Противоположное мнение выразил эксперт Финансового университета Шота Апхаидзе. Он предположил, что Зурабишвили не станут «выгонять» из страны, поэтому «президентом в изгнании» она не станет.

Президентские выборы в Грузии начались 14 декабря. Зурабишвили обещала, что не намерена покидать пост после истечения срока полномочий 29 декабря.