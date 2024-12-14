Зурабишвили предрекли судьбу Тихановской
Кавказовед Крылов: Зурабишвили может повторить судьбу Тихановской
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в будущем может стать новой Светланой Тихановской. Такую судьбу ей предрек сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов, его слова привело РИА «Новости».
Кавказовед отметил, что в республике для проведения грузинского Евромайдана у оппозиции слишком мало сил. По его словам, Зурабишвили может уехать во Францию, где продолжит называть себя легитимным президентом Грузии.
«Но серьезную угрозу для властей такие политики уже не представляют», — сказал Крылов.
Противоположное мнение выразил эксперт Финансового университета Шота Апхаидзе. Он предположил, что Зурабишвили не станут «выгонять» из страны, поэтому «президентом в изгнании» она не станет.
Президентские выборы в Грузии начались 14 декабря. Зурабишвили обещала, что не намерена покидать пост после истечения срока полномочий 29 декабря.