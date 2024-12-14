Зурабишвили: на выборах в Грузии никто никого не выбирал

«Ничего нет. Никто никого не выбирал», — заявила Зурабишвили на выступлении перед протестующими в центре Тбилиси.

Она добавила, что «ничего не произошло». Также президент выразила благодарность тем, кто отказался признавать легитимность состоявшихся выборов.

ЦИК официально объявил кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили избранным президентом. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили придется покинуть свой пост. Глава правительства поздравил Кавелашвили с победой на выборах.