Кавелашвили избрали новым президентом Грузии

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил достаточно голосов, чтобы победить на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что парламент избрал Кавелашвили президентом страны. За единственного кандидата проголосовали 224 из 300 депутатов. Для победы на выборах необходимо было преодолеть порог в 200 голосов.

В прошлом Кавелашвили был депутатом и профессиональным футболистом. В знак протеста представители оппозиции сыграли в футбол перед зданием парламента, где проходили выборы президента. Также участники протестной акции сожгли футболку с именем Кавелашвили.