Кавелашвили избрали новым президентом Грузии

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил достаточно голосов, чтобы победить на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что парламент избрал Кавелашвили президентом страны. За единственного кандидата проголосовали 224 из 300 депутатов. Для победы на выборах необходимо было преодолеть порог в 200 голосов.
В прошлом Кавелашвили был депутатом и профессиональным футболистом. В знак протеста представители оппозиции сыграли в футбол перед зданием парламента, где проходили выборы президента. Также участники протестной акции сожгли футболку с именем Кавелашвили.
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