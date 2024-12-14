«Майдан» в Грузии провалился

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все попытки организовать в стране государственный переворот, подобные тем, что произошли на Украине, провалились. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В Грузии провалился „майдан“, и он никогда не состоится», — заявил он на брифинге.

Говоря о митингах, которые проходят в Тбилиси, он отметил, что властям удалось полностью нейтрализовать «насильственный ресурс» протестующих. На данный момент радикальная оппозиция не имеет возможности для подобных действий.

Кобахидзе сообщил, что в настоящее время на проспекте Руставели ежедневно собираются не более двух тысяч человек, выражающих свое несогласие с текущей ситуацией. Однако, по его словам, более миллиона 120 тысяч граждан поддерживают правящую партию «Грузинская мечта».

Ранее кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил достаточно голосов, чтобы победить на президентских выборах. За единственного кандидата отдали голоса 224 из 300 депутатов. Для победы на выборах было необходимо набрать минимум 200. Действующей главе Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.