Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось

Голосование на выборах президента Грузии официально закончилось. Об этом объявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщил «Sputnik Грузия» .

Голоса отдали более половины из 300 выборщиков, благодаря достигнутому кворуму выборы признали состоявшимися. ЦИК подсчитает голоса и огласит результаты в ближайшее время.

Единственным кандидатом в президенты Грузии был Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Главу государства впервые выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии. Среди выборщиков присутствовали 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти разных регионов Грузии.