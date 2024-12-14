Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось

Голосование на выборах президента Грузии официально закончилось. Об этом объявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщил «Sputnik Грузия».
Голоса отдали более половины из 300 выборщиков, благодаря достигнутому кворуму выборы признали состоявшимися. ЦИК подсчитает голоса и огласит результаты в ближайшее время.
Единственным кандидатом в президенты Грузии был Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Главу государства впервые выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии. Среди выборщиков присутствовали 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти разных регионов Грузии.
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