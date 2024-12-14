Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом на выборах президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошлась пешком перед зданием парламента страны в Тбилиси, где в субботу стартовали выборы главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Зурабишвили прошлась по проспекту Руставели в сопровождении охраны. На вопросы журналистов она ответила, что направляется на работу в президентский дворец Орбелиани, никаких политических заявлений глава государства не сделала.

Собравшиеся около парламента участники протестной акции встретили Зурабишвили с аплодисментами.

Президентские выборы в Грузии проходят в субботу, 14 декабря. Это первые в истории страны выборы, когда президента выберут избирательной коллегией из 300 человек, а не с помощью тайного голосования

Единственным кандидатом на пост президента стал выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» депутат Михаил Кавелашвили.