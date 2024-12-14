Полицию стянули к парламенту Грузии, где пройдут выборы президента

К зданию парламента Грузии, где в субботу пройдут выборы президента страны, стянуты значительные силы полиции. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

В частности, полиция перекрыла переулки, которые расположены слева и справа от здания парламента. Это позволило ей взять под контроль все входы. Кроме того, у парламента выстроилось большое количество полицейских машин.

В 9:00 по местному времени (8:00 по московскому) стартует голосование на выборах президента. К этому моменту оппозиция уже активно призывает своих сторонников прийти к зданию парламента.

На этот раз избирательная система будет отличаться от традиционной. В Грузии впервые в истории страны состоятся выборы главы государства, когда вместо прямого голосования граждан президента выберет специальная коллегия, состоящая из 300 парламентариев и депутатов различных уровней. Они определят нового лидера сроком на пять лет.

Ранее появились сообщения о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует сорвать выборы. Он якобы собирался призвать оппозиционеров блокировать парламент и другие административные здания в центре Тбилиси. Зурабишвили стремится организовать общенациональную забастовку. Ее цель — заставить правительство уйти в отставку, а затем сформировать новый кабинет министров.