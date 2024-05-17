Путин посетил Китай: итоги визита, реакция западных СМИ | 360°

Мир 17 мая 2024, 23:51 Добрая традиция. Главное о визите Путина в Китай Президент Путин завершил официальные мероприятия в Китае РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин завершил официальные мероприятия в рамках государственного визита в Китай. Это была первая зарубежная поездка российского лидера после инаугурации. За два дня Путин побывал в Пекине и Харбине. Главное о визите — в материале 360.ru.

Прибытие Путина в Китай

Российский лидер отправился в КНР с госвизитом 16 мая. Главу государства встречали гимном РФ и артиллерийскими залпами. В этот день состоялись переговоры Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.

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«Визиты стали доброй традицией и отражают важность двусторонних отношений между странами», — сказал президент России.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что отношения двух государств стали эталоном. Китай хочет оставаться с Россией добрыми соседями, надежными партнерами и друзьями.

По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Согласно документу, Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая», а также признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Подписание документа стало свидетельством того, что давление Запада на Китай не сработало. В будущем Россия и КНР могут начать новые громкие проекты, считает политолог Дмитрий Журавлев.

В первый день визита в КНР российский лидер возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Монумент построили в память о тех, кто сложил жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках.

Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между странами и открытием «перекрестного» года культуры в России и КНР.

Встреча Путина с премьером госсовета КНР Ли Цяном

На встрече с Путиным Ли Цян выразил поддержку России в ее стремлении обеспечить безопасность и суверенитет при проведении специальной операции на Украине. Китайская сторона заявила о готовности продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в энергетике и экономике.

Путин отметил, что за 75 лет отношения России и Китая динамично развивались. За это время совместными усилиями удалось добиться высоких результатов.

Государства развивают сферу энергетики, наращивают товарооборот, расширяют кооперацию в промышленности, реализуют планы в сфере инноваций и высоких технологий, включая космос и множество других направлений.

РИА «Новости»

Визит Путина в Харбин

Во второй день поездки в КНР Путин посетил город Харбин. Там он возложил цветы к памятнику советским воинам.

Затем президент выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Путин заявил, что инвесторам в КНР могут предоставить различные льготы, поддержку, помощь, доступ к технологической базе страны и высококвалифицированным российским кадрам.

Глава государства выразил готовность обеспечивать экономику Китая доступной и чистой энергией. Президент указал в том числе на развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами.

Беседа с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Заместитель председателя Хань Чжэн лично поздравил Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов. По его словам, под руководством российского лидера страна достигнет высоких целей национального развития.

Северо-восток Китая связывают с Россией долгие годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость и укрепление суверенитета, напомнил Путин. Он пригласил делегацию КНР на Восточный экономический форум во Владивосток. Мероприятие состоится с 3 по 6 сентября 2024 года.

Встреча со студентами Харбинского политеха

Во время общения со студентами Харбинского политеха Путин уделил внимание отношениям России и Китая. Он привел в пример сотрудничество в сфере науки и образования — эта область занимает особое место в двусторонних отношениях.

Среди других тем — возведение атомных блоков в КНР при участии России, скорое открытие совместного образовательного центра СПбГУ и Харбинского политеха, профессиональные кадры для совместной международной деятельности, эксперименты на коллайдере NICA и двигателестроение.

Итоговая пресс-конференция

На пресс-конференции по итогам госвизита в Китай Путин ответил на различные вопросы журналистов. Темы коснулись не только КНР, но и других стран, внутренней политики России и спецоперации.

Легитимность Зеленского

Президенту задали вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая, когда истекает срок его полномочий. Эту проблему должны решать политическая и правовая системы Украины, считает Путин.

«Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд», — сказал президент.

Переговоры по Украине

Базой для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта Путин назвал стамбульские договоренности.

«Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры — сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что весной 2022 года все договоренности «выбросили в помойку». При этом Запад занял позицию «нанести России стратегическое поражение».

Конференцию по украинской проблеме в Швейцарии глава государства назвал попыткой навязать России некие условия. Он добавил, что страна будет исходить из реалий, которые «складываются на земле».

Олимпийское перемирие

Си Цзиньпин сообщил Путину об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию. В связи с этим российский лидер отметил, что страны Запада требуют от государства исполнения принципов олимпизма, но сами их нарушают.

«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном», — заявил Путин.

Почему Белоусов возглавил Минобороны

Президент ответил на вопрос о смене министра обороны и объяснил, что Белоусов является одним из ведущих экономистов в России. В условиях, когда на силовую составляющую уходит около 8% ВВП, перед Белоусовым стоит задача скоординировать работу Минобороны с другими ведомствами.

«Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», — подчеркнул глава государства.

У экс-министра обороны Сергея Шойгу на новой должности тоже будет огромный пласт работы, добавил Путин. Бывший глава ведомства обладает большим опытом и знанием потребностей армии одновременно с возможностями промышленности.

РИА «Новости»

Реакция западных СМИ на визит Путина в Китай

Издание Washington Post расценило поездку Путина в КНР как демонстрацию общей цели по изменению мировой мощи и окончанию доминирования США. Российский и китайский лидеры удвоят деловые отношения во время встречи.

«Они окутают свои усилия аурой дружелюбия и объединят усилия, чтобы противостоять давлению Запада на них обоих», — привело издание слова бывшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности США Райана Хасса.

Агентство Reuters увидело в визите Путина в КНР вызов лидерству Соединенных Штатов. Авторы материала написали, что главы Китая и России разделяют мировоззрение об упадке Запада, поэтому во всем бросают вызов США.

«От квантовых вычислений и синтетической биологии до шпионажа и жесткой военной мощи», — заявили журналисты.

Они подчеркнули, что США называют КНР своим основным конкурентом, а Россию — большой угрозой.

По данным американского издания Bloomberg, визит Путина в Китай подчеркнул тесные отношения между двумя государствами, которые стали еще ближе. Вторая экономика мира стала незаменимым союзником РФ. Эта поездка лишь укрепила взаимоотношения между КНР и Россией.

РИА «Новости»

Испанская газета Mundo сообщила, что Путин своим визитом в Китай послал четкий сигнал остальному миру.

«Он продолжает укреплять партнерство со своим другом Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США», — написали авторы материала.

Как отметили журналисты New York Times, Си Цзиньпин привержен партнерству с Путиным и рассматривает Россию в качестве важного противовеса «общему сопернику» в лице США.

Журналисты британского издания Financial Times отметили, что растущее партнерство Китая и России в военной сфере вызвало беспокойство на Западе.

«Хоть Россия и Китай не имеют двустороннего оборонного договора, как у США с их союзниками, аналитики уверены, что это не мешает военному сотрудничеству со значительным эффектом во всем мире», — уточнили в FT.

Испанская газета Pais сообщила, что Путин прибыл в Китай для подтверждения схожести во взглядах со своим «главным дипломатическим союзником».