Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая | 360°

Мир 17 мая 2024, 11:29 Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и Китая в период пандемии РИА «Новости»

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В период пандемии произошло сокращение в студенческих обменах России и Китая. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете.

Глава государства выразил уверенность, что в будущем число студентов в странах будет расти.

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«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел», — отметил глава государства.

Сокращение студенческого обмена между странами в период пандемии произошло из-за обязательных санитарных ограничений. Но нет сомнений, что участников программы станет больше.

Путин также отметил, что Харбинский политехнический университет — один из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупнейший научно-технический и инновационный центр. В вузе обучаются более 58 тысяч студентов.

Ранее Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая. Если страны объединят усилия в высокотехнологичных областях, отметил президент, то «смогут многое».