Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета | 360°

Мир 16 мая 2024, 14:32 Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета Китай выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела России РИА «Новости»

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Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом указали в совместном заявлении КНР и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху по случаю 75-летия дипломатических отношений двух государств. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности», — указали в совместном заявлении.

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Также в Китае заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретился с премьером Госсовета республики Ли Цяном.