Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином | 360°

Власть 16 мая 2024, 06:19 Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине на переговоры с Си Цзиньпином Xie Huanchi/XinHua / Global Look Press

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В Пекине началась деловая программа визита делегации России. Президент Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний, где пройдут переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили «Известия».

На площади перед восточными воротами выстроился почетный караул и собрались члены российской делегации. Перед входом развесили флаги КНР и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера». Гостей приветствовали дети с флажками.

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К Дому народных собраний, который считается самым большим в мире зданием для проведения заседаний, подъехал черный Aurus российского лидера. Владимира Путина поприветствовал Си Цзиньпин. Они пожали друг другу руки и прошли на площадь Тяньаньмэнь. Зазвучали залпы артиллерийских орудий и гимн России.

Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. В аэропорту Пекина его встретила рота почетного караула.