«Раньше общались». Путин постоянно контактировал с Зеленским до острой фазы конфликта | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 14:18 «Раньше общались». Путин постоянно контактировал с Зеленским до острой фазы конфликта Путин сообщил, что постоянно общался с Зеленским до острой фазы конфликта РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин постоянно контактировал с украинским коллегой Владимиром Зеленским до острой фазы конфликта. Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами по итогам визита в Китай.

Журналистка спросила главу государства, перестанет ли Россия считать Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая, и станет ли Путин общаться с украинским лидером после этого.

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«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы», — ответил Путин.

Страны Запада намерены надавить на Зеленского, чтобы убедить его начать переговоры с Россией и принять условия государства, заявили французские журналисты. По их данным, западные канцелярии «опомнились».