Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:29 Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства рассказал о подписанном Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, в рамках соглашения поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры развития связей России и Китая. Документ приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. За эти годы связи России и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень.

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«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая», — резюмировал Путин.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР с Россией стали эталонными. Взаимодействие стран основано на добрососедстве и доверии, уточнил он.