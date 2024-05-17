Путин раскрыл поставленные Белоусову задачи на посту главы Минобороны | 360°

Армия 17 мая 2024, 16:57 Путин раскрыл поставленные Белоусову задачи на посту главы Минобороны Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов России Kremlin Pool/via Global Look Press

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Министр обороны Андрей Белоусов является блестящим экономистом и сможет должным образом скоординировать деятельность ведомства. Об этом президент Владимир Путин заявил во время конференции, его процитировала пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что Андрей Белоусов занимал пост министра экономики и проявил себя как один из лучших экономистов в стране. Белоусов также был первым заместителем председателя правительства и сможет координировать работу с министерствами, добавил российский лидер.

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По мнению Путина, Белоусов раскроет Минобороны для конструктивной деятельности с научными центрами, а также производителями необходимых компонентов для выпуска военной техники.

«Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций», — заключил глава государства.

Ранее редактор газеты The New York Times Серж Шеманн выразил мнение, что назначение нового министра обороны сильно повлияет на ситуацию в российской армии. Журналист предположил, что Белоусов займется управлением военных расходов, которые значительно растут.