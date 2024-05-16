Экономики России и Китая стали взаимно дополнять друг друга | 360°

Мир 16 мая 2024, 09:23 Экономики России и Китая стали взаимно дополнять друг друга Песков: объем торговли России и КНР показал взаимную дополняемость двух экономик РИА «Новости»

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Объем торговли России и Китая за 2023 год превысил показатель в 220 миллиардов долларов, что свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он назвал объем российско-китайской торговли значительным и подтвердил, что экономическое сотрудничество имеет большое значение для обоих государств.

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«Это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев», — подтвердил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал взаимодействие с Китаем на международной арене балансирующим элементом, который помогает сохранять стабильность в неспокойной мировой повестке дня. По словам Пескова, именно по этой причине российский лидер Владимир Путин после инаугурации посетил КНР.