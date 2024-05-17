Спецоперация 17 мая 2024, 14:01 «С дуба рухнули?» Путин — о попытках Запада навязать России условия по Украине Путин оценил попытки Запада навязать условия по Украине словами «с дуба рухнули» РИА «Новости»

Читать 360 в

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал попытки Запада навязать условия для решения украинского конфликта. Своим мнением глава государства поделился после встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Президент напомнил, что российская сторона готова обсуждать мирное решение конфликта. Путина удивили попытки диктовать России условия по вопросу Украины после отказа от документа в Стамбуле.

Реклама

«С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле», — подчеркнул глава государства.

Предстоящую встречу по Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. У участников мероприятия ничего не выйдет, заявил президент.

Предлагаемые Украиной и Западом «формулы мира» основаны исключительно на «хотелках», считает Путин.