17 мая 2024, 14:01
«С дуба рухнули?» Путин — о попытках Запада навязать России условия по Украине
Путин оценил попытки Запада навязать условия по Украине словами «с дуба рухнули»
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал попытки Запада навязать условия для решения украинского конфликта. Своим мнением глава государства поделился после встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Президент напомнил, что российская сторона готова обсуждать мирное решение конфликта. Путина удивили попытки диктовать России условия по вопросу Украины после отказа от документа в Стамбуле.
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«С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле», — подчеркнул глава государства.
Предстоящую встречу по Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. У участников мероприятия ничего не выйдет, заявил президент.
Предлагаемые Украиной и Западом «формулы мира» основаны исключительно на «хотелках», считает Путин.
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