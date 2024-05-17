Путин пригласил китайских партнеров во Владивосток | 360°

Мир 17 мая 2024, 08:55 Путин пригласил китайских партнеров во Владивосток Путин предложил китайским партнерам посетить ВЭФ во Владивостоке в сентябре Unsplash

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Президент Владимир Путин обратился к китайским партнерам во время церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине. Он пригласил их на Восточный экономический форум во Владивостоке для обсуждения сотрудничества с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября», — отметил Путин.

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По его словам, на этом мероприятии можно будет подробно обсудить вопросы сотрудничества, в том числе и на территориях опережающего социального-экономического развития. Российский лидер напомнил, что для зарубежных инвесторов создаются удобные преференциальные режимы.

Ранее глава государства рассказал, что поддерживает идею Китая о локализации производств в России. Страна может предоставить льготы для китайских инвесторов, чтобы реализовать масштабные проекты.