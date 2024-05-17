Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине | 360°

Власть 17 мая 2024, 08:39 Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

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Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Второй день главы государства в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Перед памятником выстроилась рота почетного караула Китая. Также на месте присутствовали солдаты роты почетного караула Президентского полка. Глава государства возложил к подножию монумента цветы и склонил голову, отдав дань памяти погибшим.

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В провинции Хэйлунцзян находятся 36 мемориалов, которые возвели в честь советских солдат, погибших при освобождении Китая от японских военных в 1945 году.

Накануне вечером Путин прибыл в Харбин. Там президент даст старт выставочной экспозиции — VIII Российско-китайское ЭКСПО и пятому Российско-китайскому форуму по межрегиональному сотрудничеству.