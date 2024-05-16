Эксклюзив 16 мая 2024, 14:28 «Давление не сработало». Эксперт — о заявлении России и КНР об углублении отношений Политолог Журавлев: давление Запада на Россию и Китай не сработало Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это говорит о том, что давление Запада не сработало, рассказал 360.ru политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Заявление носит политический характер. Оно доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Несмотря на те угрозы, которые используют против китайцев. Сейчас китайцев очень уговаривают, давят: „Не будьте союзниками России“. Вот заявление показывает — давление не сработало», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, в партнерство входит экономическое, транспортно-логистическое и военно-техническое взаимодействие.

«Индия или Китай проложат окончательную стабильную дорогу для своих товаров на запад континента. И многие политические процессы, которые сейчас идут, в том числе и войны, идут именно для того, чтобы замедлить или ускорить строительство своего транспортного коридора», — отметил Журавлев.

В будущем Россия и Китай могут начать новые громкие проекты.

«Россия чем еще хороша для Китая — мы прекрасная точка для вложения капитала. Сейчас в мире очень мало мест, где вложение капитала было бы рентабельно. Сейчас все играют на заемные деньги, а, значит, всем нужна не просто прибыль, а прибыль выше процента по займу. А таких, которые дают выше процента по займу, очень мало», — объяснил политолог.

Запад негативно отреагирует на подписание российско-китайского заявления. Позитивной реакции стоит ждать от Вьетнама, Индии, БРИКС и Глобального Юга в целом.

Россия и Китай смогли выстроить прочные отношения, основанные на взаимном уважении. Сотрудничество двух государств вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил Путин.