Путин прибыл в Харбин в ходе визита в Китай | 360°

Мир 16 мая 2024, 21:46 Путин прибыл в Харбин в ходе визита в Китай

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Президент Владимир Путин прибыл в Харбин в ходе своего визита в Китай. Об этом сообщило РИА «Новости».

В этом городе российский лидер, как ожидается, откроет масштабную выставочную экспозицию — VIII Российско-китайское ЭКСПО, а также IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.

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Кроме того, в планах президента посещение храма Покрова Пресвятой Богородицы и возложение венков к памятнику советским воинам, погибшим во время войны в боях за освобождение Китая.

В Харбинском политехническом университете Путин встретится со студентами и преподавателями учебного заведения.

Первый день посещения Путиным Китая закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Ранее Путин и Си Цзиньпин провели официальные двухчасовые переговоры.

Затем состоялся торжественный обед. В меню были утка по-пекински, тушеные трепанги с луком, пельмени с креветками, пирожные из маша. После его окончания главы двух стран посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными. Этот визит стал первой зарубежной поездкой Путина после инаугурации.