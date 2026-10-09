Участница «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж после расставания с мужем-изменником

После громкого развода с первым мужем блогер, участница «Дома-2» Ирина Пинчук вновь вышла замуж. Она оформила отношения с владельцем парфюмерного бизнеса Саламбеком Мартазановым. Об этом сообщил Super.ru .

Девушка опубликовала в соцсетях свадебные фотографии. Пинчук надела закрытое кружевное платье, ее избранник — классический костюм. Пара уже провела никях, оформив отношения по исламскому обычаю, теперь же заключила официальный брак.

«Да, это правда, я вышла замуж», — сказала она журналистам.

Пинчук познакомилась с Мартазановым в кафе. Он служил в спецназе, затем занялся поставкой парфюмерии в Россию.

В 2025 году она рассталась с Араем Чобаняном, с которым познакомилась на реалити-шоу и родила двух сыновей. Мошенники опубликовали в интернете его переписку с другими женщинами.