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    Участница «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж после расставания с мужем-изменником

    Блогер Ирина Пинчук вышла замуж за парфюмера Саламбека Мартазанова

    Фото: РИА «Новости»

    После громкого развода с первым мужем блогер, участница «Дома-2» Ирина Пинчук вновь вышла замуж. Она оформила отношения с владельцем парфюмерного бизнеса Саламбеком Мартазановым. Об этом сообщил Super.ru.

    Девушка опубликовала в соцсетях свадебные фотографии. Пинчук надела закрытое кружевное платье, ее избранник — классический костюм. Пара уже провела никях, оформив отношения по исламскому обычаю, теперь же заключила официальный брак.

    «Да, это правда, я вышла замуж», — сказала она журналистам.

    Пинчук познакомилась с Мартазановым в кафе. Он служил в спецназе, затем занялся поставкой парфюмерии в Россию.

    В 2025 году она рассталась с Араем Чобаняном, с которым познакомилась на реалити-шоу и родила двух сыновей. Мошенники опубликовали в интернете его переписку с другими женщинами.

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    Belkin Alexey/news.ru