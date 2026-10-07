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    Муж Селены Гомес рассказал о необычном вопросе в начале их отношений

    Продюсер Бланко заявил, что Селена Гомес стала инициатором отношений и брака

    Matt Adam
    Фото: Matt Adam/Википедия

    Внезапный вопрос среди ночи дал старт отношениям и последующему браку певицы Селены Гомес и продюсера Бенни Бланко. Об этом супруг артистки рассказал в подкасте Friends Keep Secrets.

    Он подчеркнул, что на тот момент пара не имела никакого статуса и просто встречалась. По словам Бланко, в ту ночь Селена собирала вещи, чтобы отправиться в Нью-Йорк, и внезапно задала ему вопрос, который стал фактическим началом их романа.

    «Она спросила меня: „Кто мы?“ Я ответил: „Что ты имеешь в виду?“ Она сказала: „Я еду в Нью-Йорк. Если кто-нибудь спросит, что мне отвечать?“» — вспомнил продюсер.

    Продюсер признался, что сначала не понял намека Селены и только после ее прямого вопроса он осознал, что певица хочет стать его девушкой.

    «Я понял, что она моя девушка, у меня не было выбора», — пошутил продюсер.

    В сентябре прошлого года певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу. Церемонию молодожены провели по христианской и иудейской традициям.

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