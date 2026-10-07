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    Росгвардия подтвердила начало проверки Джигана после перестрелки в доме

    Фото: РИА «Новости»

    Росгвардия начала проверку в отношении рэпера Джигана после стрельбы в подмосковном доме. Информацию подтвердили 360.ru в пресс-службе ведомства.

    «Подразделением лицензионно-разрешительной работы ведомства принимаются меры по установлению возможных фактов нарушения правил оборота оружия», — заявили в Росгвардии.

    Меры принимают по статье 28 Федерального закона «Об оружии», которая регулирует контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, уточнили в ведомстве.

    Ранее телеграм-канал Shot сообщал о проверке Росгвардией законности медсправок Джигана на оружие и уровня его вменяемости.

    В начале июля артист устроил перестрелку в доме, где находились его дети. В результате охранник получил ранения: рэпер выстрелил ему в руку и в ногу, обвинив мужчину в педофилии. После произошедшего Джигана отправили в рехаб-центр в Израиле.

    Бывшая жена артиста Оксана Самойлова подала иск об ограничении его в родительских правах в отношении всех четырех несовершеннолетних детей.

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