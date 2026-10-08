«Просто воплощал мечту». Шнуров спел про зажигавшего от души Джигана

Шнуров спел, что воплощавший мечту Джиган ни в чем не виноват

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новую композицию рэперу Денису Устименко-Вайнштейну (Джигану), оказавшемуся в центре скандала после стрельбы по персоналу. Видеоролик опубликовали на странице группы в VK Видео .

«Ни в чем не виноват Джиган. Он просто воплощал мечту. Жена его, ну на фига, мечту подбила на лету», — спел Шнуров.

Далее по тексту музыкант отметил, что Джиган жил почти как афроамериканец, играл в PlayStation вместо книг и вступал в интимную связь с девушками легкого поведения.

Ранее в Росгвардии подтвердили, что началась проверка в отношении рэпера Джигана после стрельбы в подмосковном доме.