Годовщина смерти Тиграна Кеосаяна. Страницы жизни мужа Маргариты Симоньян

Год назад не стало Тиграна Кеосаяна. За свои 59 лет он успел поучаствовать во многих телепроектах, снять почти два десятка фильмов и сериалов, причем некоторые из них создал в соавторстве с женой — Маргаритой Симоньян. Как жил и умер режиссер и телеведущий, вспомнил 360.ru.

Биография Кеосаяна Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье заслуженной артистки Армянской ССР Лауры Геворкян и кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна — того самого, что подарил советским зрителям приключения «Неуловимых мстителей». Кстати, в 1975-м сын дебютировал в третьей части эпопеи отца в роли беспризорника. После школы Кеосаян-младший продолжил династию и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Получив диплом, вместе со старшим братом Давидом создал студию Gold Vision и в компании с еще одним сыном знаменитого режиссера — Федором Бондарчуком — снимал видеоклипы для звезд отечественного шоу-бизнеса того времени. Со временем Кеосаян сосредоточился на кинофильмах, принялся снимать сериалы, занялся продюсерской деятельностью. Некоторые картины, вроде «Ландыша серебристого» и «Бедной Саши», зрители встретили довольно тепло, хотя до славы отца было далеко. Кроме того, на телевидении режиссер попробовал себя в роли ведущего различных ток-шоу.

Фото: Тигран Кеосаян / Alexei Moschenkov / www.globallookpress.com

Брак с Симоньян Кеосаян впервые женился в 1993-м — на актрисе и телеведущей Алене Хмельницкой. Она снималась во многих кинокартинах мужа: «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной», «Мираж». А еще вместе с супругом год вела телешоу «Ты и я» о тайнах семейной жизни звезд. В браке родились две девочки — Александра и Ксения. Однако в 2014-м, спустя четыре года после рождения младшей дочери, пара развелась. Впрочем, режиссер и актриса к тому моменту уже не жили вместе: у Кеосаяна несколько лет как была новая любовь — главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Фото: Тигран Кеосаян и его первая жена Алена Хмельницкая / Valery Lukyanov / www.globallookpress.com

Знакомство началось в соцсетях: режиссер написал журналистке, что давно следит за ее работой и ценит как профессионала. Вот только Симоньян не сразу поверила, что ее собеседник — действительно тот самый Кеосаян из телевизора. Хотела даже заблокировать «мошенника», но сдержалась. А настойчивый собеседник писал снова и снова. Переписка скоро стала романтической, и сетевой кавалер пригласил свою визави на свидание. Во время третьей встречи Кеосаян без обиняков заявил, что они созданы друг для друга и должны быть вместе: он был готов без колебаний оставить семью.

Фото: Тигран Кеосаян и его вторая жена Маргарита Симоньян / Vladimir Andreev / www.globallookpress.com

Симоньян долго не решалась сойтись с режиссером. И дело было не столько в ее тогдашнем возлюбленном, сколько в карьере, которую упорно строила журналистка. Понадобился год, чтобы понять, что она хочет жить с Кеосаяном. У них уже были не только глубокие взаимные чувства, но и общие интересы, друзья, планы на будущее.

Никакой разницы нет, кроме того, что нам до сих пор приходится менять кучу документов. Непонятно, зачем это было нужно. Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала: это ужас. Но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей. Маргарита Симоньян. Из интервью Борису Корчевникову

Влюбленные наконец съехались, а в 2013-м у них родилась Марьяна, потом Баграт и, наконец, младшая Маро. Официально счастливые родители расписались только в 2022 году: Симоньян сдалась на пятом по счету предложении руки и сердца. Свадьбу сыграли скромно и счастливо зажили в большом загородном доме вместе с тещей, свекровью и семьей сестры журналистки. Вместе со второй супругой, которая выступала в качестве сценариста, Кеосаян создал фильмы «Море. Горы. Керамзит» — о строительстве олимпийских объектов в Сочи — и «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также сериал «Актриса». Было немало других совместных проектов, но все в одночасье перечеркнула болезнь режиссера.

Фото: Тигран Кеосаян (справа) в компании Николая Цискаридзе и Ивана Охлобыстина / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Болезнь и смерть Проблемы с сердцем у Кеосаяна начались в 42 года: во время съемок фильма «Мираж» случился инфаркт миокарда. Режиссеру экстренно провели операцию по стентированию коронарных артерий. Врачи настрого запретили больному курить, но он не смог отказаться от привычки и в 2010-м снова попал в больницу с тем же диагнозом. Третий инфаркт приключился в конце 2024 года. Режиссер впал в кому. Врачи честно предупредили: МРТ показала, что кора головного мозга полностью погибла. Личности больше не было, осталась только телесная оболочка. Именно поэтому Симоньян считала днем гибели мужа тот роковой день — 21 декабря. Однако у режиссера оставалась престарелая мать, которая похоронила мужа и старшего сына. От нее скрыли правду о состоянии Кеосаяна, а также не стали отключать его от аппаратов жизнеобеспечения. Женщину всячески обнадеживали родные и медики, даже говорили о возможной пересадке сердца.

Фото: на похоронах Тиграна Кеосаяна / Belkin Alexey / www.globallookpress.com