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    Помощница Павла Лунгина опровергла сообщения о его операции

    Фото: РИА «Новости»

    Заявления СМИ о перенесенной режиссером Павлом Лунгиным операции на глаза не соответствуют действительности. Об этом 360.ru заявила помощница народного артиста России Ангелина Федоровская.

    «Как вообще можно в это поверить?! Просто смешно», — сказала она.

    По словам Федоровской, «непонятно, кто это придумал и кому это надо».

    По данным телеграм-канала Mash, режиссеру сделали YAG-лазерную дисцизию — амбулаторную процедуру для восстановления зрения при вторичной катаракте.

    В июле Павел Лунгин объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова тем, что видит в нем современного поэта. Режиссер подчеркивал, что, если бы Лермонтов жил в наше время, то был бы похож на Хаски. Цель фильма — показать противоречия великого русского классика.

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