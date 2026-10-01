Помощница Павла Лунгина опровергла сообщения о его операции

Заявления СМИ о перенесенной режиссером Павлом Лунгиным операции на глаза не соответствуют действительности. Об этом 360.ru заявила помощница народного артиста России Ангелина Федоровская.

«Как вообще можно в это поверить?! Просто смешно», — сказала она.

По словам Федоровской, «непонятно, кто это придумал и кому это надо».

По данным телеграм-канала Mash, режиссеру сделали YAG-лазерную дисцизию — амбулаторную процедуру для восстановления зрения при вторичной катаракте.

В июле Павел Лунгин объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова тем, что видит в нем современного поэта. Режиссер подчеркивал, что, если бы Лермонтов жил в наше время, то был бы похож на Хаски. Цель фильма — показать противоречия великого русского классика.