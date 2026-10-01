«Есть вещи, которые нужно просто прожить». Пересильд высказалась о своем браке

«Да, вышла [замуж]. И очень счастлива. Сам факт я не скрываю, но все остальное — наша личная история. Есть вещи, которые нужно просто прожить», — заявила актриса.

Пересильд впервые вышла замуж в 42 года. Она поделилась, что боялась 40-летнего рубежа.

«Мне было страшно. Но когда я сама пришла к этому рубежу, никаких глобальных изменений не почувствовала. Мне сейчас 42, и я давно не ощущала себя такой счастливой. Это прекрасный возраст: с одной стороны, у тебя еще есть силы и желание что-то создавать. С другой — уже есть опыт, благодаря которому можешь совершить чуть меньше ошибок, чем раньше», — добавила актриса.

Личность супруга артистка не раскрывает.