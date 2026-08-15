«Пример для многих»: Ирина Пинчук заявила, что счастлива в новых отношениях

Вступившая в новые серьезные отношения звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что не может прекратить хвастаться счастьем, когда постоянно слышит от любимого мужчины комплименты. В телеграм-канале она подчеркнула, что такие отношения — пример для многих.

Пинчук добавила, что в первое время после громкого развода с Араем Чобаняном боялась снова обжечься, но теперь очень рада, что рядом находится ее возлюбленный.

«Он такой — из турецких сериалов по темпераменту, который решит все проблемы и за свою женщину сделает все. Умеет любить, поступками проявляется, а не словом», — подчеркнула звезда реалити-шоу.

Знаменитость призналась, что раньше чувствовала сложности в раскрытии чувств, но рядом с сильным мужчиной поняла, что чувство счастья с ней навсегда.

«Я смело и уверенно могу сейчас сказать о том, что мои отношения — пример для многих», — подчеркнула Пинчук.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян развелись осенью прошлого года. После расставания блогер долго скрывала личную жизнь. Только весной она опубликовал фотографию с мужчиной, лицо которого сначала закрывала и не называла по имени.

Полностью личность избранника Пинчук раскрыла после помолвки. Жениха зовут Саламбек, он бывший спецназовец, последние восемь лет занимается парфюмерным бизнесом.