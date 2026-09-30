Ставший голосом Бэтмена диктор Антон Алехин погиб в ДТП

Диктор Антон Алехин, который озвучивал Бэтмена в нескольких проектах, погиб в ДТП 26 сентября. Об этом сообщили представители творческого объединения Flarrow Films .

«Погиб. Выбежал на красный», — рассказали 360.ru в студии.

Алехину было 40 лет.

Как отметили в Flarrow Films, Антон Алехин был талантливым и востребованным профессионалом.

«Вы могли часто слышать его в наших первых работах, трейлерах и, в частности, в роли нашего первого Бэтмена — героя, которого многие полюбили и благодаря которому узнали о нас», — подчеркнули в объединении.

Антона Алехина похоронили на Южном кладбище в Курске.