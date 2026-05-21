Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала нового жениха

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук впервые показала своего жениха. Она опубликовала в аккаунте в Instagram* несколько кадров с возлюбленным из машины.

«Зовут Саламбек, познакомились в „Кофемании“. Учился в кадетском, служил в спецназе, занимается боевыми видами спорта (хейтеры, аккуратнее)», — поделилась знаменитость.

Она добавила, что избранник также уже восемь лет занимается парфюмерным бизнесом: поставляет духи оптом и розницей в Россию от официальных продавцов.

В феврале 2025 года Пинчук подала на развод с Араем Чобаняном, после того как уличила супруга в измене. Пара была в браке шесть лет, у них двое общих детей: четырехлетний Давид и двухлетний Алан.

Несколько недель назад звезда также оборвала отношения с подругой — актрисой Екатериной Шкуро. Тогда же она заявила об отношениях с загадочным иностранцем, имя которого не хотела сразу раскрывать.

