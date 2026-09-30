Росгвардия подключилась к проверке медсправок Джигана на оружие

Росгвардия инициировала проверку законности получения рэпером Денисом Устименко-Вейнштейном, известным под псевдонимом Джиган, медицинских справок на оружие. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его информации, силовики начали обзванивать стрелковые клубы, в которых появлялся Джиган. Они запросили внутреннюю статистику посетителя, время нахождения, информацию об оружии и справках, которые он предоставил.

Также выясняют уровень вменяемости певца — как он вел себя в клубе и соблюдал ли правила.

Росгвардейцы уточняют, как артист получил медсправки на хранение оружия и где он проходил оружейную медкомиссию.

В начале июля рэпер устроил стрельбу в подмосковном доме и ранил охранника. Его дети и остальные домочадцы остались целы, но очень испугались.