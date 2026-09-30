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    Росгвардия подключилась к проверке медсправок Джигана на оружие

    Shot: Росгвардия проверяет законность медсправок Джигана на оружие

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Росгвардия инициировала проверку законности получения рэпером Денисом Устименко-Вейнштейном, известным под псевдонимом Джиган, медицинских справок на оружие. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

    По его информации, силовики начали обзванивать стрелковые клубы, в которых появлялся Джиган. Они запросили внутреннюю статистику посетителя, время нахождения, информацию об оружии и справках, которые он предоставил.

    Также выясняют уровень вменяемости певца — как он вел себя в клубе и соблюдал ли правила.

    Росгвардейцы уточняют, как артист получил медсправки на хранение оружия и где он проходил оружейную медкомиссию.

    В начале июля рэпер устроил стрельбу в подмосковном доме и ранил охранника. Его дети и остальные домочадцы остались целы, но очень испугались.