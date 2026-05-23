Сегодня 18:37 Из спецназа в парфюмерный бизнес. Что известно о новом бойфренде Ирины Пинчук

После скандального развода с Араем Чобаняном звезда «Дома-2» Ирина Пинчук долгие месяцы скрывала личную жизнь от посторонних глаз. Поклонники гадали, занято ли сердце знаменитости, и регулярно приписывали ей новые романы. Ходили даже слухи о связи 31-летней блогерши с Михаилом Галустяном. Но недавно Ирина разрушила все интриги, опубликовав эффектное фото с брутальным женихом, бывшим спецназовцем, рядом с которым наконец почувствовала себя как за каменной стеной.

Счастье без хайпа Первые обсуждения вероятных перемен в жизни Пинчук начались среди фанатов в начале весны. Тогда участница шоу «Сокровища императора» аккуратно намекала, что рядом есть человек, окруживший ее спокойствием и любовью, которых так не хватало после предательства экс-супруга. Спустя некоторое время Ирина стала публиковать фотографии, на которых можно было заметить фрагменты образов избранника, однако его имя продолжала держать в секрете.

Девочки, я такая счастливая! Вы даже не представляете, какой он мужчина! Я уже познакомила его с моими родными. Ирина Пинчук

Подписчики пытались вычислить личность мужчины по деталям: например, особо внимательные заметили, что у него сломаны уши — верный признак спортсмена, занимающегося боевыми искусствами. Позже выяснилось, что догадка верная. Избранник блогерши действительно был борцом.

Фото: соцсети Ирины Пинчук

Многие ожидали, что Ирина еще долго будет поддерживать классическую интригу ради просмотров и публиковать дразнящие сторис. Однако знаменитость поступила иначе и раскрыла все карты. На прошлой неделе она призналась, что отношения вышла на новый серьезный уровень: мужчина преподнес возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом и предложил стать его супругой. Пинчук ответила согласием. Спустя несколько дней после радостного события Ирина раскрыла и личность жениха. Поклонники, завалившие парочку поздравлениями, пришли в отдельный восторг от того, что Ирина не стала месяцами подогревать аудиторию, как делают многие другие блогеры. «Да мы просто кайфуем, и у нас все хорошо. Не хочется из искреннего события делать блогерскую феерию», — пояснила участница «Дома-2». Что известно о женихе Ирины Пинчук Помимо романтических фотографий, Пинчук опубликовала пост, в котором раскрыла имя любимого и рассказала, чем он занимается. Биография у мужчины оказалась насыщенной. «Зовут Саламбек. Познакомились в „Кофемании“ — об этом отдельный пост сделаю, о-о-очень интересный. Учился в кадетском училище, служил в спецназе, изучал боевые виды спорта (хейтеры, аккуратнее)», — написала знаменитость.

Фото: соцсети Ирины Пинчук

Последние восемь лет Саламбек ведет предпринимательскую деятельность: организовал парфюмерный бизнес, специализирующийся на поставках оригинальной парфюмерии оптом и в розницу по всей России. Сочетание брутального прошлого с нынешней работой в мире тонких ароматов звучит неожиданно, но, возможно, именно этот контраст и подкупил телезвезду. По словам Пинчук, рядом с избранником она чувствует себя по-настоящему защищенной — то самое чувство, которого так не хватало в прошлом браке, едва не стоившем ей здоровья. Почему Пинчук развелась с Чобаняном Путь Ирины к нынешнему счастью действительно был непростым. История любви с Араем Чобаняном, начинавшаяся как красивая сказка, закончилась грандиозным скандалом. В 2019 году они покинули проект «Дом-2» уже парой, в 2021-м сыграли свадьбу, тогда же родился их первенец — Давид. В 2023 году на свет появился второй сын — Алан. В соцсетях супруги демонстрировали идиллию: зимовку в Дубае, яркие кадры, совместные планы. Все рухнуло в 2025-м. Тогда аккаунт Арая взломали, и в Сеть просочились его интимные переписки с другими девушками. Чобанян отрицал подлинность скриншотов, однако нашлись женщины, подтвердившие романы с женатым мужчиной.

Фото: соцсети Ирины Пинчук

Самым шокирующим и для самой Пинчук, и для ее поклонников оказался тот факт, что Арай изменял ей, когда Ирина была беременна и боролась за жизнь малыша.

Прикиньте, лежу под капельницами, на кону жизнь ребенка, живу таблетками, в это время он: «А пойду гулять, пересплю с телками». И так постоянно. Хотите доказательств — будут! Хотя достаточно и того, что он сам знает, как низко пал. Ирина Пинчук

Пойманный на похождениях Чобанян пытался сохранить семью и оправдывался перед экс-женой, заявляя, что на самом деле ничего серьезного не произошло. Но прощения так и не получил. Крах отношений стал для блогерши настоящим ударом, оправиться от которого самостоятельно она не смогла. Чтобы пережить предательство, Ирина прошла курс реабилитации в неврологическом отделении. Только теперь, год с лишним спустя, Пинчук полностью восстановилась. И сегодняшнее счастье будто бы стало для нее наградой за перенесенные испытания.