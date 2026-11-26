Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии Voice Man Awards прокомментировала увлечение своего супруга Влада Топалова ледяными ваннами. Об этом написал журнал Super .

Тодоренко отметила, что Влад в 41 год выглядит потрясающе, и она это ценит.

«Мне очень нравится, что Влад заботится о себе — и о физическом, и о психологическом здоровье. Но честно? Боюсь, что от этих ледяных ванн можно что‑нибудь отморозить. Шучу, конечно… Хотя с ним вообще страшно куда‑то ложиться — у нас потом дети появляются!» — пошутила Тодоренко.

У пары трое детей, все мальчики. Старшему восемь лет, среднему — шесть, младший родился в сентябре прошлого года. Телеведущая пошутила, что их с Владом «еще на 16 детей хватит».

В сентябре Тодоренко оказалась в инвалидном кресле. Травматолог диагностировал перегрузку и скопление жидкости в колене, телеведущей пришлось передвигаться с костылями.