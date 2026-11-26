«Страшно ложиться». Тодоренко высказала опасения из-за увлечений своего мужа Влада Топалова
Тодоренко об увлечении Топалова: от ледяных ванн можно что‑нибудь отморозить
Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии Voice Man Awards прокомментировала увлечение своего супруга Влада Топалова ледяными ваннами. Об этом написал журнал Super.
Тодоренко отметила, что Влад в 41 год выглядит потрясающе, и она это ценит.
«Мне очень нравится, что Влад заботится о себе — и о физическом, и о психологическом здоровье. Но честно? Боюсь, что от этих ледяных ванн можно что‑нибудь отморозить. Шучу, конечно… Хотя с ним вообще страшно куда‑то ложиться — у нас потом дети появляются!» — пошутила Тодоренко.
У пары трое детей, все мальчики. Старшему восемь лет, среднему — шесть, младший родился в сентябре прошлого года. Телеведущая пошутила, что их с Владом «еще на 16 детей хватит».
В сентябре Тодоренко оказалась в инвалидном кресле. Травматолог диагностировал перегрузку и скопление жидкости в колене, телеведущей пришлось передвигаться с костылями.