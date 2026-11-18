Устинья Малинина в день рождения своего отца — певца Александра Малинина — выложила поздравление с архивными совместными фотографиями. Девушка опубликовала пост в Instagram*.

«Папочка, с днем рождения! Ты мой главный пример для подражания. Я бесконечно тобой восхищаюсь и невероятно горжусь тем, что я твоя дочь!» — написала Устинья.

На приложенных кадрах — девушка с отцом в вечернем наряде и с микрофоном в руке, на зимней прогулке в конном экипаже, в дерзком молодежном наряде. Самой трогательной стала фотография, на которой малышка Устинья детсадовского возраста сосредоточенно играет на скрипке, а отец с улыбкой аккомпанирует ей на фортепиано.

Ранее певец Алексей Чумаков в социальных сетях поздравил своего новорожденного сына с появлением на свет и пожелал ему счастливой жизни.

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