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    Юрист заявил, что российские сервисы не удалят «Седую ночь» с площадок после суда в Турции

    Юрист Осипов: сервисы РФ не удалят «Седую ночь» с площадок после суда в Турции

    Фото: РИА «Новости»

    «Белые розы», «Седая ночь» и другие песни певца Юрия Шатунова не исчезнут из музыкальных сервисов в России после решения турецкого суда о признании за продюсером Андреем Разиным прав на 28 композиций группы «Ласковый май». Об этом в беседе с 360.ru заявил юрист по авторскому праву Виктор Осипов.

    «Для наших отечественных площадок, конечно, решение турецкого суда, тем более которое пока, насколько я знаю, никто не видел, особого значения иметь не будут», — сказал он.

    По его словам, музыкальные сервисы в России прежде всего станут опираться на вердикты российских судов, которые признали продюсера мошенником, в том числе из-за действий, связанных с приобретением прав на эти песни.

    При этом на иностранных площадках ситуация отличается. При правовых спорах они обычно блокируют композиции и предлагают сторонам договориться.

    До этого Разин пригрозил исчезновением песен группы «Ласковый май» с музыкальных платформ, опираясь на решение суда в Турции. Подробнее — в материале 360.ru.

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