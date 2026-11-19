Актриса Юлия Пересильд и ее супруг, оператор Михаил Милашин впервые появились вместе на публике. Об этом сообщило издание Super .

Пересильд и Милашин посетили премьерный показ сериала «Тайный город», где актриса сыграла королеву Зеленого дома Всеславу. Создатели проекта вдохновились одноименным циклом романов Вадима Панова.

Супруги прибыли на премьеру в черных сдержанных нарядах. Пересильд выбрала платье с бриллиантами, а Милашин надел костюм с такого же цвета рубашкой. Пара позировала перед фотографами, но отказалась от интервью.

Пересильд недавно призналась, что вышла замуж. Для актрисы это первый брак. О романтической связи Пересильд и оператора стало известно летом 2025 года, а в сентябре этого года артистка появилась с помолвочным кольцом на праздновании своего дня рождения.