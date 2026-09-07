Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле из-за перегрузки связок

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу и опубликовала фото из инвалидного кресла. Об этом она рассказала в телеграм-канале .

По словам Тодоренко, врачи дважды ставили ей диагноз «переутомление»: сначала — голосовых связок, теперь — коленных суставов.

Ранее фониатр обнаружил у нее гипертонус связок из-за высокой рабочей нагрузки, а накануне травматолог диагностировал их перегрузку и скопление жидкости в колене.

«В ближайшее время я буду на костылях», — подчеркнула телеведущая.

Тодоренко также вспомнила, как в самолете к ней подошла поклонница и посоветовала сбавить темп жизни. Артистка призналась, что старается показывать пример безграничных возможностей, но иногда забывает о своих собственных ресурсах.

«Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием „Жизнь“ важны не меньше, чем ноты», — добавила она.

Ранее певица признавалась, что ей сложно долго находиться дома и заниматься бытом.