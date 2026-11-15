360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лерчек показала, как выглядит без парика после химии

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Валерия Чекалина показала, как выглядит без парика с короткой стрижкой. Видео она опубликовала в Instagram*.

    «В основном по утрам я выгляжу вот так вот, потому что дома я хожу без парика, но пока как-то стесняюсь, даже не знаю, показываться так», — рассказала блогер.

    Также она поделилась записью, сделанной во время курса химиотерапии. Женщина расчесывает тогда еще длинные волосы и демонстрирует выпадающие клоки.

    Еще в одном ролике Чекалина сказала, что после терапии в Китае снова может потерять шевелюру.

    «Но это все неважно. Волосы — это, скажем так, не зубы отрастут и нажитое. Так что привыкайте видеть меня с такой стрижкой!» — добавила блогер.

    После помилования Лерчек снова имеет право вести соцсети. Она заявила, что больше не будет повторять своих ошибок.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook, Instagram и Threads — на территории Российской Федерации запрещена.

    Читайте также

    Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной сделала липосакцию на лице

    Снявшаяся в клипе Билана Оксана Лаврентьева ответила на хейт из-за внешности

    Хит для Куршевеля: критик объяснил претензии к песне Куртуковой «Матушка»

    Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной сделала липосакцию на лице

    Снявшаяся в клипе Билана Оксана Лаврентьева ответила на хейт из-за внешности

    Хит для Куршевеля: критик объяснил претензии к песне Куртуковой «Матушка»