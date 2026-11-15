Лерчек показала, как выглядит без парика после химии

Блогер Валерия Чекалина показала, как выглядит без парика с короткой стрижкой. Видео она опубликовала в Instagram*.

«В основном по утрам я выгляжу вот так вот, потому что дома я хожу без парика, но пока как-то стесняюсь, даже не знаю, показываться так», — рассказала блогер.

Также она поделилась записью, сделанной во время курса химиотерапии. Женщина расчесывает тогда еще длинные волосы и демонстрирует выпадающие клоки.

Еще в одном ролике Чекалина сказала, что после терапии в Китае снова может потерять шевелюру.

«Но это все неважно. Волосы — это, скажем так, не зубы отрастут и нажитое. Так что привыкайте видеть меня с такой стрижкой!» — добавила блогер.

После помилования Лерчек снова имеет право вести соцсети. Она заявила, что больше не будет повторять своих ошибок.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook, Instagram и Threads — на территории Российской Федерации запрещена.